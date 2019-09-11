Рост цен на природный газ избыточен - Julius Baer

Новостной фон провоцирует необоснованно сильное ралли на рынке природного газа, говорится в комментарии Julius Baer.

Энергетический сектор Европы во вторник оказался под влиянием ряда "бычьих" новостей. Цены на природный газ и электроэнергию выросли на информации о том, что атомные электростанции во Франции могут снизить мощности во время зимних месяцев, когда спрос на электроэнергию сезонно повышается. Государственное энергетическое управление Франции объявило о том, что на АЭС страны могут использоваться некачественные комплектующие от ключевого поставщика, который ранее имел проблемы на своем производстве.

Дополнительное давление на рынок оказало решение Нидерландов прекратить добычу на месторождении Groningen раньше, чем ожидалось, а также судебное решение, которое приведет к снижению поставок российского природного газа через территорию Польши.

Все эти новости застали игроков врасплох, в результате чего закрытие коротких позиций, вероятнее всего, усилило рост котировок. Тем не менее, ситуация остается неопределенной, особенно в отношении французских АЭС. На настоящий момент нет информации, будут ли некачественные комплектующие заменены во время весеннего и летнего периодов технического обслуживания или потребуются внеплановые работы. В то же время ситуация с Нидерландами и поставками из России вряд ли несет в себе риски предложения для Европы. Объемы европейских запасов природного газа избыточны, тогда как импорт СПГ стал очень привлекательным с учетом текущих цен. К тому же в начале следующего года должен начать работу второй российский трубопровод по дну Балтийского моря.

"Мы сохраняем нейтральную позицию и полагаем, что текущая реакция рынка является избыточной", - заключает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.