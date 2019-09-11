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11 сентября 2019 года 14:55
Бумаги ПАО "Банк "Санкт-Петербург" могут принести в перспективе года около 18% прибыли без учета дивидендов - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям ПАО "Банк "Санкт-Петербург", который входит в число 20 крупнейших российских банков по объёму активов. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "Банк "Санкт-Петербург", установив целевую цену на уровне 60,2 руб., отметив, что в перспективе года бумаги могут принести около 18% прибыли без учета дивидендов. Отчетность ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по МСФО за I полугодие 2019 года отразила влияние на прибыль банка слабых результатов от трейдинговых операций: прибыль акционеров по итогам полугодия сократилась на 20%, до 3,47 млрд руб. в сравнении с прошлым годом, отмечается в комментарии ГК "ФИНАМ". Результаты от трейдинга ограничивают динамику прибыли банка в этом году, но аналитики отмечают, что природа трейдинговых операций волатильна, зато в ключевых бизнес-сегментах - кредитовании и комиссиях, банк показывает хорошие темпы роста доходов. Так, чистые доходы от кредитования повысились на 7,3% г/г, с учетом резервов - на 17%. Комиссии показали рост на 21% в I полугодии и на 40% во II квартале. После улучшения дивидендной политики банк выплатил рекордные дивиденды за 2018 год - 3,71 руб. на акцию, исходя из распределения 20% прибыли по МСФО. С учетом обратного выкупа коэффициент выплат составил 27% прибыли. Дивиденд за 2019 год может составить 3,81 руб. (+3% г/г), что предполагает долю прибыли 2019П 20% и 27% с учетом обратного выкупа акций. Ожидаемая доходность платежа составляет 7,5%, что превышает среднеотраслевой уровень 6,2%. "Акции ПАО "Банк "Санкт-Петербург" остаются недооцененными, при этом бумаги должны получить поддержку от дивидендной доходности 7,5% и обратного выкупа акций. Мы считаем бумаги банка интересным вариантом в отрасли с точки зрения соотношения риска и доходности, и устанавливаем целевую цену на уровне 60,2 руб. полагая, что в перспективе года бумаги могут принести около 18% прибыли без учета дивидендов", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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Компании упоминаемые в новости: Банк Санкт-Петербург
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