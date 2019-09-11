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11 сентября 2019 года 14:07
ВТБ Капитал исключил GDR Х5 из списка наиболее привлекательных бумаг
(добавлен третий абзац) "ВТБ Капитал" исключил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". По мнению экспертов, потенциал роста котировок GDR X5 на данный момент ограничен, так как весь позитив уже учтен в текущей рыночной оценке. "Мы включили GDR X5 в портфель наиболее привлекательных акций 2 августа текущего года. Поводом для этого послужила коррекция в бумагах компании в преддверии публикации результатов за II квартал 2019 года по МСФО. Результаты в итоге оказались существенно лучше как наших оценок, так и консенсус-прогноза агентства "Интерфакс" (от 14 августа). В частности, рентабельность EBITDA достигла 8,3% (против 7,5% во II квартале 2018 года). Вероятность того, что в ближайшее время компания сможет продемонстрировать опережающий рост операционных показателей, как нам кажется, невелика, а сильные финансовые результаты, на наш взгляд, уже учтены участниками рынка. С момента включения GDR X5 в портфель их котировки выросли на 8%, опередив рынок на 4% и сократив разрыв с нашей прогнозной ценой через 12 месяцев для этих бумаг. Мы считаем, что на сегодняшний день потенциал предложенной нами торговой идеи исчерпан, и исключаем GDR Х5 из портфеля наиболее привлекательных акций", - пишут аналитики инвестбанка. Прогнозная стоимость GDR X5, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $38 за штуку, а текущие котировки находятся на уровне $35,3.
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Компании упоминаемые в новости: Х5 Синергия
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11 сентября 2019 года 18:17
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