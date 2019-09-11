Рубль стабилен на фоне противоречивых настроений на глобальных рынках - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль стабилен, торгуется около 65,4 руб./$. Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках, - полагают аналитики банка. - Мягкая риторика ЕЦБ могла бы усилить позитив, что приведет к дальнейшему укреплению рубля, но потенциал для снижения курса USD/RUB, на наш взгляд, остается ограниченным, мы ожидаем, что в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 65-66,5 руб./долл.".