Акции нефтяных компаний снижаются на растущем рынке - БКС

На растущем рынке акций РФ в среду дешевеют акции нефтяников, в частности, Роснефти и ЛУКОЙЛа, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Это, по мнению эксперта, во многом связано с сообщениями в СМИ о том, что Минфин на прошлой неделе предложил сделать повышенный НДПИ для нефтяников и "Газпрома" постоянным.

НДПИ составляет львиную часть (до 70%) налогов для нефтяников, а доля налогов в выручке компаний нефтяной отрасли зашкаливает, доходя до 80%. Высокое налоговое бремя мешает дальнейшему росту капитализации ключевого для России сектора, при этом нужно понимать, что основные глобальные конкуренты нашей страны на мировом рынке углеводородов - США и Саудовская Аравия точечно снижают фискальную нагрузку с нефтяной отрасли, что для саудитов принципиально важно также в свете предстоящего IPO Saudi Aramco.

"А вот акции Сбербанка растут второй день на обещаниях Германа Грефа платить 50% чистой прибыли в форме дивидендов начиная с 2020 года. Бумаги Сбербанка становятся не только "акциями роста", но и дивидендными историями, что отвечает нынешней парадигме развития рынка: stocks like bonds. Дивидендная доходность индекса Мосбиржи - одна из самых высоких в мире", - отмечает Сергей Суверов.