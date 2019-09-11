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11 сентября 2019 года 12:02
ITI Capital открыл идею на покупку GDR и облигаций Petropavlovsk - ITI Capital
ITI Capital открыл идею на покупку GDR и облигаций Petropavlovsk: GDR: +15% до конца 2019 г. Petropavlovsk 22': +5% до конца 2019 г. Дата открытия: 11.09.2019 Цена открытия GDR: 0,10 фунта стерлингов Целевой уровень GDR: 0,12 фунта стерлингов до конца 2019 г. Целевой уровень Petropavlovsk 22': 105% (6,2% доходность к погашению) "Мы предлагаем акции и облигации Petropavlovsk в качестве инвестиционной идеи на среднесрочную перспективу. Согласно нашей оценке, потенциальный рост стоимости депозитарных расписок Petropavlovsk составляет около 15% к концу 2019 г., до 0,12 фунта стерлингов/GDR, исходя из показателей EV/EBITDA за 2019П сопоставимых компаний с дисконтом около 25%, а также нашего прогноза EBITDA компании на 2019 г. на уровне $160 млн. Для облигаций Petropavlovsk 22' с купоном 8,125% потенциал роста в цене составляет дополнительные 5% до 105% (или 6,2% доходность к погашению)", - указывает старший инвестиционный стратег ITI Capital Анна Куприянова. 10 сентября компания опубликовала сильные финансовые результаты за первое полугодие 2019 г. Кроме того, менеджмент компании впервые за долгое время организовал презентацию для инвесторов и аналитиков в Лондоне, общее ощущение от которой крайне позитивное. Выделены следующие ключевые факторы роста стоимости компании: - смена основного акционера (в июле 22,4% акций Petropavlovsk купил Роман Троценко) и возвращение части предыдущей руководящей команды; - улучшение корпоративной политики по отношению к инвесторам (отдельно обозначено менеджментом) и повышение прозрачности деятельности; - реструктуризация долга и снижение долговой нагрузки; повышение кредитного рейтинга компании агентствами Fitch и S&P; - ввод в эксплуатацию новых производственных и перерабатывающих мощностей, который способствует оптимизации затрат, капитальных вложений и увеличению операционных показателей. Выручка Petropavlovsk в 1П19 выросла на 13%, до $305 млн, EBITDA - на 37%, до $83 млн (рентабельность EBITDA - с 22% до 27%). Petropavlovsk в 1П19 получил $13,5 млн чистой прибыли по МСФО против убытка в $39,9 млн годом ранее. Ввод новых мощностей (флотационный комбинат на Маломыре, автоклавный комплекс на Покровском АГК, флотационные мощности на ГГМК "Пионер") уже позволил оптимизировать производственные затраты компании (снизились с $899/унция, до $841/унция в 1П19 по сравнению с 1П18) и будет способствовать их снижению в будущем. Кроме того, ввод новых мощностей также положительно сказался на снижении капитальных затрат (-33% в 1П19 по сравнению с 1П18) и улучшении операционных показателей (продажи золота выросли на 12% в 1П19). Компания планирует увеличить в этом году производство и продажу золота на 22-35%, до 450-500 тыс. унций, за счет запуска нового автоклава для извлечения металла из концентрата. Petropavlovsk выигрывает от растущих цен на золото (находятся на шестилетнем максимуме около $1500/унция), что должно положительно сказаться на его финансовых результатах за 2П19. Долговая нагрузка составляет около 3х чистый долг/EBITDA. Прогноз менеджмента - снижение показателя до 2х в течение ближайших двух-трех лет. Fitch пересмотрел кредитный рейтинг Petropavlovsk в августе 2019 г.: с ССС, до В-, присвоив ему позитивный прогноз. Повышение прогноза S&P ожидается до конца 2019 г. (сейчас он на уровне В- с негативным прогнозом). Дальнейшая реструктуризация долга IRC и потенциальная продажа 31% его акций стратегическому инвестору могут способствовать росту стоимости Petropavlovsk, считает А. Куприянова. Стоимость 31% IRC на Гонконгской фондовой бирже составляет около $36 млн. При этом Petropavlovsk является гарантом по долгу IRC в размере $160 млн, что составляет около 30% всего чистого долга Petropavlovsk.
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11 сентября 2019 года 18:17
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