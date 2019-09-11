Поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов постепенно ослабевает - Росбанк

Со стороны фундаментальных факторов поддержка для рубля постепенно ослабевает, что стало одной из причин для умеренно-негативной динамики на валютном рынке в августе, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики банка полагают, что к концу года баланс валютной ликвидности продолжит поступательное сокращение из-за увеличения выплат по внешнему долгу, а также более низкого уровня цен на нефть.

"На этом фоне мы ожидаем, что пара USD/RUB в 4к'19 будет на уровне 66.5", - прогнозируют в Росбанке.

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета в августе увеличился на $3 млрд, до $54,4 млрд. Регулятор продолжает отмечать, что профицит торгового баланса сокращается из-за уменьшения стоимости экспортируемых энергоресурсов на фоне падения цен на нефть и возможного сокращения объемов из-за теплой погоды в Европе.

Одновременно с этим сократился отток частного капитала на $1,9 млрд до $26,1 млрд, что характерно для летнего периода. Тем не менее, объем вложений нерезидентов в ОФЗ в августе уменьшился на $0.3 млрд впервые за последние 8 месяцев из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Аналитики Росбанка напоминают, что объем покупок ЦБ в рамках бюджетного правила составил $3,8 млрд.