Уход рынка ниже 2780 пунктов индекса МосБиржи может привести к активизации продаж - Промсвязьбанк

Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупкам в наших акциях способствовал рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся более чем на 1%, поднявшись в район 63,5 доллара за баррель.

При этом западные фондовые площадки подавали разнонаправленные сигналы. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,6% соответственно. На таком фоне к 18:10 мск индекс МосБиржи потерял 0,2%, отступив в район 2782 пунктов.

Аутсайдерами торгов стали акции Ростелекома, Полюса и Роснефти, падение которых превысило 1%. Лучше рынка смотрелись акции банковского сектора. По мнению эксперта Промсвязьбанка, поддержку им оказало подтверждение главой банка Сбербанка планов по выплате в 2020 году 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов. В результате обыкновенные и привилегированные акции банка выросли на 1,8% и 2% соответственно. Компанию им составили бумаги ВТБ (+2,8%).

"Несмотря на преобладание продаж в последние сессии, "быкам" удается удерживать индекс МосБиржи выше поддержки, расположенной на уровне 2780 пунктов, - подчеркивает Богдан Зварич. - Попытки пробить эту отметку пока не увенчались успехом. В результате создан плацдарм, который в краткосрочной перспективе может позволить рынку продолжить восходящую динамику и попытаться переписать исторические максимумы. Уход же рынка ниже 2780 пунктов может привести к активизации продаж, на фоне желания игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям".