.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 сентября 2019 года 17:02
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Berkshire Hathaway Inc.: продажа от текущих уровней: $206,62; целевой уровень: $194,5; стоп-лосс: $209,9; ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Berkshire Hathaway - американская холдинговая компания, является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания в наше время во многом известна за счет своего лидера - Уоррена Баффета, который является председателем совета директоров и исполнительным директором. Привлекательность идеи: прибыль компании, согласно последнему квартальному отчету, оказалась ниже ожиданий; торговая война, объявленная Трампом, по признанию самого Баффета, крайне негативно сказывается на результатах работы компании; с точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "медвежий сигнал" - цена уперлась в уровень сопротивления в районе 205 долл.; как недавно выяснилось, программа обратного выкупа акций компании оказалась не такой активной, как планировалось (в последнем квартале на эти цели было потрачено всего 442 млн долл., в то время как аналитики прогнозировали сумму в 2,3 млрд долл.); сложности с компанией Kraft-Heinz, чьим крупным пакетом (26%) владеет Berkshire Hathaway. Kraft-Heinz из-за бухгалтерского скандала до сих пор не предоставила финансовые отчеты за последние кварталы, а значит Berkshire Hathaway не может адекватно отразить её в своих балансовых отчетностях. Риски открытия позиции: стабильные финансовые показатели компании. Вторая инвестиционная идея - Anheuser-Busch InBev SA/NV: покупка от текущих уровней: $95,78 целевой уровень: $103,77 стоп-лосс: $89; ожидаемая доходность: +8%; горизонт удержания позиции - 60 дней. Anheuser-Busch InBev - международная пивоваренная корпорация, крупнейший в мире производитель пива, доля на мировом рынке оценивается в 28 %. Занимается также производством газированных и прохладительных напитков. Привлекательность идеи: последний квартальный отчёт компании оказался существенно лучше ожиданий; с точки зрения технического анализа, цена находится на двойном уровне поддержки - горизонтальном и диагональном, есть шанс, что отсюда пройдёт "бычья" атака; компания совсем недавно объявила о продаже своей австралийской компании японцам за 11,3 миллиарда долларов (новость была позитивно встречена инвесторами, так как сделка вполне выгодная, а поступления от продажи австралийских активов будут использованы в основном для сокращения задолженности и инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Риски открытия позиции: Anheuser-Busch InBev столкнется с неблагоприятным воздействием на свой бизнес в Нью-Дели и уже несет убытки из-за запрета на продажу пива в городе из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов; возможная глобальная коррекция на бирже Третья инвестиционная идея - Ameriprise Financial, Inc.: покупка от текущих уровней: $137,87; целевой уровень: $153; стоп-лосс: $128; ожидаемая доходность: +11%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. Ameriprise Financial, Inc. - американская финансовая компания, предоставляет услуги страхования, управления активами и частным капиталом. Привлекательность идеи: последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий; текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 9,8; с точки зрения технического анализа, мы видим, что сейчас идёт попытка отскока от устойчивого диапазона поддержки, ранее цене не удалось пройти этот рубеж; агрессивная программа обратного выкупа акций компании; компания стабильно выплачивает хорошие дивиденды (сейчас 3% в год); общий объем AUM и AUA компании сейчас составляет 915,90 млрд долл., что на 2,8% больше, чем в предыдущем году Риски открытия позиции: возможная глобальная коррекция на бирже. Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях Dominion Energy цель прежняя, "стоп" уже стоит в безубытке - $75,15; в акциях Alphabet Inc. сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: $-58,2 (-5%). В акциях Marsh & McLennan Companies, Gilead Sciences, Hormel Foods Corporation, The Walt Disney Company, CVS Health Corporation и Netflix цели и "стопы" прежние.
.
10 сентября 2019 года 17:30
Цифровые платежи являются самой привлекательной сферой для инвестиций в финтехе, учитывая наличие сильных долгосрочных драйверов для этого сектора, в том числе рост цифровой торговли, распространенность смартфонов, усложнение структуры платежей и консолидацию отрасли под влиянием регуляторов,... читать дальше
.10 сентября 2019 года 16:07
"Во вторник нефтяным ценам удается реализовать движение выше уровней $63. Полагаем, что в краткосрочной перспективе нефтяной актив продолжит осторожную реализацию потенциала роста цен", - говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Для возвращения нефтяных... читать дальше
.10 сентября 2019 года 15:42
В понедельник нефтяные цены в очередной раз показали хороший рост, закрывшись около новых месячных вершин. Во вторник в начале дня они были переписаны, после чего произошел умеренный откат и котировки перешли к консолидации, говорится в комментарии "БКС Брокер". Сейчас Brent прибавляет 0,3% -... читать дальше
.10 сентября 2019 года 15:22
В саге о выходе Великобритании из ЕС наиболее вероятным сценарием сейчас является дальнейший перенос сроков Brexit на дату после 31 октября. Развитие дальнейшей ситуации будут определять результаты всеобщих выборов в стране, говорится в комментарии Julius Baer. На прошлой неделе оппозиция в... читать дальше
.10 сентября 2019 года 14:53
Усиление внешнеторговой напряженности между США и Китаем привело к росту неопределенности на финансовых рынках, что стало привлекать инвесторов на рынок золота как защитного актива и обеспечило поддержку котировкам драгоценного металла, говорится в комментарии руководителя исследований проблем... читать дальше
.10 сентября 2019 года 13:20
Во вторник инвесторы ждут ежемесячного обзора Управления энергетической информации США (EIA), который выйдет в 19:00 мск, а также статистики Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородного сырья - она будет опубликована в ночь на среду, говорится в комментарии аналитика... читать дальше
.10 сентября 2019 года 10:00
На азиатской сессии вторника нефтяные "быки" решились на тестирование уровня $63. Несмотря на то что закрепиться выше им пока не удалось, очевидно, что инициатива остается на их стороне. Участники рынка допускают, что при новом министре Саудовская Аравия не будет активно поддерживать идею... читать дальше
.10 сентября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник изменяются незначительно и без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают повышаться. читать дальше
.10 сентября 2019 года 09:10
Brent способна достигнуть уровня $64, насыщенный новостной фон этой недели обеспечит высокую волатильность на рынке, сообщается в обзоре ИФК "Солид". Нефть продолжает рост и тестирует уровень 63 доллара за баррель по Brent в ходе азиатской сессии. Новостной фон способствовал покупкам сырья, в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 17:22
Ожидаем дальнейшего роста цен на нефть в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
Нефть сорта Brent подорожала на 1,8% за неделю, ожидается дальнейший рост цен в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Инвесторов обнадежила благоприятная статистика по импорту нефти в КНР за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.