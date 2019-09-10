ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Berkshire Hathaway Inc.: продажа от текущих уровней: $206,62; целевой уровень: $194,5; стоп-лосс: $209,9; ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Berkshire Hathaway - американская холдинговая компания, является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания в наше время во многом известна за счет своего лидера - Уоррена Баффета, который является председателем совета директоров и исполнительным директором.

Привлекательность идеи: прибыль компании, согласно последнему квартальному отчету, оказалась ниже ожиданий; торговая война, объявленная Трампом, по признанию самого Баффета, крайне негативно сказывается на результатах работы компании; с точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "медвежий сигнал" - цена уперлась в уровень сопротивления в районе 205 долл.; как недавно выяснилось, программа обратного выкупа акций компании оказалась не такой активной, как планировалось (в последнем квартале на эти цели было потрачено всего 442 млн долл., в то время как аналитики прогнозировали сумму в 2,3 млрд долл.); сложности с компанией Kraft-Heinz, чьим крупным пакетом (26%) владеет Berkshire Hathaway. Kraft-Heinz из-за бухгалтерского скандала до сих пор не предоставила финансовые отчеты за последние кварталы, а значит Berkshire Hathaway не может адекватно отразить её в своих балансовых отчетностях.

Риски открытия позиции: стабильные финансовые показатели компании.

Вторая инвестиционная идея - Anheuser-Busch InBev SA/NV: покупка от текущих уровней: $95,78 целевой уровень: $103,77 стоп-лосс: $89; ожидаемая доходность: +8%; горизонт удержания позиции - 60 дней.

Anheuser-Busch InBev - международная пивоваренная корпорация, крупнейший в мире производитель пива, доля на мировом рынке оценивается в 28 %. Занимается также производством газированных и прохладительных напитков.

Привлекательность идеи: последний квартальный отчёт компании оказался существенно лучше ожиданий; с точки зрения технического анализа, цена находится на двойном уровне поддержки - горизонтальном и диагональном, есть шанс, что отсюда пройдёт "бычья" атака; компания совсем недавно объявила о продаже своей австралийской компании японцам за 11,3 миллиарда долларов (новость была позитивно встречена инвесторами, так как сделка вполне выгодная, а поступления от продажи австралийских активов будут использованы в основном для сокращения задолженности и инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Риски открытия позиции: Anheuser-Busch InBev столкнется с неблагоприятным воздействием на свой бизнес в Нью-Дели и уже несет убытки из-за запрета на продажу пива в городе из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов; возможная глобальная коррекция на бирже

Третья инвестиционная идея - Ameriprise Financial, Inc.: покупка от текущих уровней: $137,87; целевой уровень: $153; стоп-лосс: $128; ожидаемая доходность: +11%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Ameriprise Financial, Inc. - американская финансовая компания, предоставляет услуги страхования, управления активами и частным капиталом.

Привлекательность идеи: последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий; текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 9,8; с точки зрения технического анализа, мы видим, что сейчас идёт попытка отскока от устойчивого диапазона поддержки, ранее цене не удалось пройти этот рубеж; агрессивная программа обратного выкупа акций компании; компания стабильно выплачивает хорошие дивиденды (сейчас 3% в год); общий объем AUM и AUA компании сейчас составляет 915,90 млрд долл., что на 2,8% больше, чем в предыдущем году

Риски открытия позиции: возможная глобальная коррекция на бирже.

Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях Dominion Energy цель прежняя, "стоп" уже стоит в безубытке - $75,15; в акциях Alphabet Inc. сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: $-58,2 (-5%). В акциях Marsh & McLennan Companies, Gilead Sciences, Hormel Foods Corporation, The Walt Disney Company, CVS Health Corporation и Netflix цели и "стопы" прежние.