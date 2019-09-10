Нефть сохраняет восходящий тренд - БКС

В понедельник нефтяные цены в очередной раз показали хороший рост, закрывшись около новых месячных вершин. Во вторник в начале дня они были переписаны, после чего произошел умеренный откат и котировки перешли к консолидации, говорится в комментарии "БКС Брокер". Сейчас Brent прибавляет 0,3% - немного ниже уровня $63.

Поддержку нефтяным ценам по-прежнему оказывает увеличение вероятности заключения торговой сделки между США и Китаем, которое сократит давление на мировую экономику, сняв угрозу ослабления глобального нефтяного спроса. Кроме того, обстановка вокруг Ирана остается напряженной, о чем свидетельствуют частые инциденты с задержанием нефтетанкеров в данном регионе, а также заявления Тегерана, идущие вразрез с его обязательствами в рамках соглашения по ядерной программе.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен могут еженедельные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 мск свою статистику представит Американский институт нефти, а в среду в 17:30 мск - Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,6 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,5 млн барр., отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.