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10 сентября 2019 года 15:22
"Жесткий" Brexit может привести к падению европейских акций на 10% - Julius Baer
В саге о выходе Великобритании из ЕС наиболее вероятным сценарием сейчас является дальнейший перенос сроков Brexit на дату после 31 октября. Развитие дальнейшей ситуации будут определять результаты всеобщих выборов в стране, говорится в комментарии Julius Baer. На прошлой неделе оппозиция в Великобритании связала руки премьер-министру Борису Джонсону, приняв закон, запрещающий выход страны из Евросоюза 31 октября без соглашения с Брюсселем. "Теперь многое зависит от трех факторов: сможет ли премьер найти способ обойти принятый закон; приведут ли переговоры с Брюсселем к достижению соглашения до 19 октября, а если нет, даст ли ЕС отсрочку; и наконец, каким будет исход всеобщих выборов, - подчеркивает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - В краткосрочной перспективе, на наш взгляд, вероятность "жесткого" Brexit 31 октября снизилась до 10%, вероятность отсрочки составляет 75%, а заключения соглашения с Брюсселем - 15%. В долгосрочной перспективе, судьба Brexit будет зависеть от результатов выборов. Существует вероятность, что Консервативная партия станет самой многочисленной в парламенте, но не получит большинства. В целом, в долгосрочной перспективе вероятность "жесткого" Brexit составляет 35%, а выхода Великобритании из Евросоюза с соглашением - 50%". Эксперт Julius Baer полагает, что континентальная Европа сможет переварить "жесткий" развод с Лондоном. "Учитывая влияние на темпы роста экономики еврозоны, мы ожидаем понижение прогнозов по корпоративным прибылям на 6-9% и падения фондового рынка еврозоны примерно на 10%, - прогнозирцует Патрик Ланг. - Большая часть этого падения будет обусловлена динамикой циклических акций финансового и потребительского секторов, в основном европейских банков, производителей автомобилей и промышленных компаний. Что касается других секторов, мы ожидаем небольшого снижения. Большая часть падения будет компенсироваться дивидендным доходом (на настоящий момент акции компаний еврозоны обеспечивают его на уровне 3,5%, а акции сырьевых компаний региона - на 8%)". Модель анализа экспертов Julius Baer указывает на то, что более всего "жесткий" Brexit затронет финансовый сектор, который снизится примерно на 15%, вслед за которым идут циклические акции потребительского сектора, которые должны упасть на 13% с текущего уровня. "Однако, негативные последствия выхода Великобритании из Евросоюза без сделки должны оказаться разовым шоком для рынков, а не долгосрочным фактором. С учетом этого мы будем рассматривать двузначное снижение индексов по сектору как возможность для покупки, поскольку темпы роста прибылей после Brexit в целом вернутся к прежним уровням", - заключает Патрик Ланг.
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