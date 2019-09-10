Рубль не выйдет из диапазона 65-66,5 руб./долл. в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал для снижения курса рубля остается ограниченным, в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 65-66,5 руб./долл., говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль стабилен, торгуется около 65,4 руб./$. Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть, которая находится под влиянием заявлений представителей ОПЕК в преддверии заседания мониторингового комитета. В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках. Мягкая риторика ЕЦБ может усилить позитив, что приведет к дальнейшему укреплению рубля", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".