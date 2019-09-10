Citi поднял оценку ADR Норникеля на 16%, подтвердив рекомендацию "держать"

Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $22,1 до $25,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $24,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,4 за штуку.