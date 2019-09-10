Инвесторы ждут ежемесячный обзор EIA - Sberbank CIB

Во вторник инвесторы ждут ежемесячного обзора Управления энергетической информации США (EIA), который выйдет в 19:00 мск, а также статистики Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородного сырья - она будет опубликована в ночь на среду, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе.

По мнению эксперта, в ежемесячном обзоре EIA может снизить прогноз роста нефтедобычи в США на текущий и будущий год с учетом сокращающегося числа действующих буровых установок и пробуренных, но не законченных скважин. Разработчики сланцевых месторождений, публикуя отчетность за второй квартал, прогнозировали более низкие темпы роста добычи на второе полугодие на фоне усиливающихся ожиданий, что спрос на нефть и, как следствие, цены на нее в ближайшие годы будут ограничены.

С учетом этих обстоятельств американские нефтяники сокращают свои бюджеты, персонал и корректируют производственные планы. "Вероятное снижение прогноза EIA по росту спроса на нефть на 2020 год (по сравнению с прежними оценками), по нашему мнению, негативно повлияет на цены, - полагает Михаил Шейбе. - При этом статистика API, вероятно, будет воспринята рынком позитивно: мы полагаем, что она будет свидетельствовать о довольно значительном сокращении товарных запасов нефти в США - приблизительно на 4-5 млн барр. С учетом всех этих обстоятельств и сравнительно позитивного на данный момент восприятия риска на глобальных рынках мы ожидаем, что котировки Брент приблизятся к верхней границе диапазона $63-64 за баррель".