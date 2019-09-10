Отток валюты с локального рынка до конца года продолжится - Райффайзенбанк

Отток валюты с локального рынка до конца года продолжится, способствуя истощению накопленного запаса валюты в секторе, что не оставляет шансов на укрепление рубля, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

В опубликованном вчера ЦБ РФ отчете “Обзор рисков финансовых рынков” приведена интересная статистика о позиции нерезидентов на рынке валютных свопов, согласно которой в августе совокупная позиция нерезидентов и дочерних иностранных банков в валютных свопах сократилась практически до нуля, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. При этом в рамках сворачивания этой позиции нерезиденты и дочерние иностранные банки купили валюты на 221 млрд руб. (~3,4 млрд долл.).

Как отмечает аналитик банка Денис Порывай, отмеченный регулятором в отчете отток нерезидентов со свопов остался незамеченным для ставок: o/n FX swap по-прежнему находится вблизи RUONIA, что свидетельствует о сохранении избытка валюты в банковском секторе.

"По нашим оценкам, на основе данных на 1 августа, этот избыток составлял 18,5 млрд долл., поэтому ушедшие 3,4 млрд долл. и не оказали почти никакого влияния на базисные спреды. В то же время на валютном спотовом рынке некоторый эффект все же мог проявиться (в августе доллар укрепился с 63,5 руб. до 66,8 руб., главным образом, из-за падения цен на нефть на фоне общего risk-off). По нашему мнению, отток валюты с локального рынка до конца года продолжится, способствуя истощению накопленного запаса валюты в секторе, что не оставляет шансов на укрепление рубля (мы ожидаем более выраженное ослабление и расширение базисных спредов в последние месяцы года)", - заключает эксперт Райффайзенбанка.