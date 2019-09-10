Ренессанс Капитал снизил оценку акций АЛРОСА на 18%, подтвердив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 88 рублей до 72 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 89,91 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 75,29 рубля за штуку.