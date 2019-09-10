Газпром сможет опередить Сбербанк по темпам роста, если нефть не начнет активно дорожать - ITI Capital

Если нефть не начнет активно дорожать, что невозможно без частичной отмены введенных 1 сентября и запланированных на декабрь американских пошлин на китайский импорт, даже при незначительном укреплении рубля и спросе на риск Газпром сможет опередить Сбербанк по темпам роста, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. В целом при волатильном рубле, даже в случае роста Сбербанка, Газпром его обойдет.

"В противном случае, когда рубль укрепляется и нефть находится в восходящим тренде, темпы роста Сбербанка будут существенно выше чем у Газпрома", - добавляет эксперт ITI Capital.

Важные для Газпрома краткосрочные технические уровни: 235,2, 238,87 и 240 руб. Хорошие уровни поддержки - 232,9 (50-дневная скользящая средняя) и 216,91 руб.

Для Сбербанка - 231,649 (100-дневная скользящая средняя), 235 и 240 руб. Хороший краткосрочный уровень поддержки - 228,752 руб. (50-дневная скользящая средняя).

Газпром с начала года вырос в рублях на 53%, Сбербанк - на 23%, указывается в комментарии Искандера Луцко. Газпром в течение 12 месяцев может прибавить 25%, до 292 руб., Сбербанк - 41%, до 323 руб., следует из консенсус-прогноза Bloomberg. Это значит, что рынок верит в укрепление рубля к доллару и в ускоренные темпы роста Сбербанка к Газпрому, как это наблюдалось последние три года, со второго полугодия 2016 г., когда рубль начал оправляться от санкций, хотя чистые активы Газпрома кратно меньше текущей капитализации компании.

Так, например, у Сбербанка сумма чистых активов превосходит капитализацию; коэффициент P/B достаточно высокий - 1,2 (т.е., более 1), а у Газпрома всего 0,4 - следствие неэффективности менеджмента и расходов. В целом ни в России, ни, возможно, в мире нет сопоставимых по масштабу компаний со столь низким коэффициентом, подчеркивает главный инвестиционный стратег ITI Capital.