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09 сентября 2019 года 18:50
Альфа-банк снизил оценку акций АЛРОСА на 32%, но оставил рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 129 рублей до 87,8 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики Альфа-банка обновили финансовую модель "АЛРОСА", отразив нисходящий тренд алмазного индекса RAPI (RapNet Diamond Index) и консервативные ожидания в части восстановления продаж алмазов в ближайшие годы. "Так как рынок столкнулся с затовариванием и дефицитом краткосрочного финансирования оборотного капитала, "АЛРОСА" понизила свой прогноз продаж на 2019 год до 32 млн карат и повысила свой производственный ориентир до 38,5 млн карат. С марта 2018 года мы не наблюдали значительного роста продаж на фоне пополнения запасов у огранщиков, а выручка "АЛРОСА" за июль оказалась самой слабой за последние три года", - говорится в обзоре. В то же время в нем отмечается, что в ближайшее время катализаторами для роста рыночной стоимости акций "АЛРОСА" могут послужить: обновленная стратегия, которую компания представит на Дне инвестора в первом квартале 2020 года, в частности, стратегия в области оптимизации затрат, а также итоги продаж алмазного сырья за сентябрь-ноябрь накануне сезона праздников, которые определят настроение по отрасли. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 91,06 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 75,54 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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10 сентября 2019 года 09:10
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.09 сентября 2019 года 17:22
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.09 сентября 2019 года 16:42
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.09 сентября 2019 года 16:20
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.09 сентября 2019 года 15:35
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.09 сентября 2019 года 15:06
"В понедельник утром рост нефти продолжился, но после нашего открытия котировки резко ушли вниз, восстановившись к текущему моменту. Сейчас Brent прибавляет 0,3% вблизи уровня $62. Росту нефтяных цен способствует сразу несколько факторов. В пятницу появилась информация о том, что, по сообщению... читать дальше
.09 сентября 2019 года 13:16
События прошедшей недели показали, что аргументы в пользу дополнительной поддержки финансовых рынков и экономики со стороны денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, и доходности по гособлигациям могут быстро восстановиться, как только начнется нормализация этой политики, говорится в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 12:46
"Как и ранее, динамика евро на прошлой неделе была зеркальным отражением динамики доллара, т.е. колебаний спроса на риск на мировых рынках. В начале недели европейская валюта устойчиво торговалась ниже отметки $1,10, но с ростом оптимизма в середине недели возвратилась на уровни августа – в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 11:10
Несмотря на улучшение сентимента, угроза замедления спроса, в том числе из-за торговых войн, продолжает нависать над рынком нефти, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Кроме того, мы постепенно выходим из периода высокого сезона по спросу на топливо в США, что может... читать дальше
.09 сентября 2019 года 10:25
"Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 65,50-66 руб/долл., и при текущем новостном фоне ожидаем увидеть консолидацию в этом диапазоне. Итоги заседания ЦБ РФ мы оцениваем нейтрально для рубля. Ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, и дальнейшие решения по ставке во многом будут... читать дальше
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