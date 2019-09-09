До конца года за доллар будут давать 64-65 рублей - "Открытие Брокер"

Осенью на валютном рынке будет волатильно, однако до конца года за доллар будут давать 64-65 рублей, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Август-2019 не стал для российского рынка роковым. Небольшое снижение индексов уже отыграно, а рубль, несмотря на снижение, выглядит увереннее валют других развивающихся стран. По мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, российская валюта закончит год вблизи текущих значений: "Многое в судьбе рубля определится динамикой переговоров США и КНР по торговым вопросам. Снижение рисков глобального замедления позволит рублю чувствовать себя комфортно, так как это снимет вопросы по российскому экспорту. Полагаю, что в декабре курс рубля будет в районе 64-65 за доллар".

Торговый спор между США и Китаем может длиться долго, поскольку на кон поставлено слишком много, полагает эксперт "Открытие Брокер": "Торговые разборки идут между двумя крупнейшими экономиками мира, ставкой в этой борьбе является лидерство в мировой экономике и политике. США несколько десятилетий успешно пользовались привлекательными условиями ведения бизнеса и дешёвой рабочей силой в Китае, но обнаружили себя в условиях, когда львиная доля их экономики - это, по сути, виртуальные бумажки. Существенного отличия в технологическом развитии США и КНР уже нет, а это значит, что речь идёт о том, кто будет устанавливать правила работы капитала".