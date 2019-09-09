Долгосрочно золото и другие драгметаллы остаются крайне интересными объектами диверсификации портфелей - УК "Альфа-Капитал"

"Резкий рост цен отдельных драгоценных металлов на прошлой неделе не получил продолжения, напротив, по многим из активов этой группы прошла ощутимая коррекция. Это, по всей видимости, было связано с некоторым снижением опасений инвесторов, а также ростом доходностей казначейских облигаций. Тем не менее, долгосрочно золото, а также другие драгоценные металлы остаются крайне интересными объектами диверсификации портфелей, особенно в свете увеличения объема облигаций, торгуемых с отрицательной доходностью. В сравнении с ними золото, имеющее ожидаемую доходность на уровне инфляции (на очень длинном горизонте), уже не выглядит активом, удержание которого несет альтернативные издержки - упущенную выгоду от инвестирования в безрисковый актив. С учетом же ожиданий снижения ставок ФРС и ЕЦБ, этот фактор спроса на драгоценные металлы будет усиливаться", - считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.