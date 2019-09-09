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09 сентября 2019 года 16:20
Цены на нефть продолжают двигаться в "боковике" - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть продолжают двигаться в "боковике". Новостной фон для нефти остается скорее нейтральным. Спрос и предложение выглядят более или менее сбалансированными: судя по данным по объемам добычи и потребления, серьезных рисков сильного увеличения предложения сейчас не видно. Даже число активных буровых установок в США продолжает сокращаться (по идее, это должно замедлить быстрый рост добычи нефти в этой стране). Потребности в новых действиях со стороны ОПЕК+ не было, но участники рынка понимают, что при необходимости необходимые меры могут быть предприняты очень быстро. Прогнозы спроса на нефть не указывают на сильный рост объемов потребления. Снижение, впрочем, возможно, особенно с учетом роста экономических рисков, но, как показывает опыт прошлых кризисов, только самые сильные из них приводят к тому, что объемы потребления снижаются", - отмечает в комментарии аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.
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10 сентября 2019 года 09:10
Brent способна достигнуть уровня $64, насыщенный новостной фон этой недели обеспечит высокую волатильность на рынке, сообщается в обзоре ИФК "Солид". Нефть продолжает рост и тестирует уровень 63 доллара за баррель по Brent в ходе азиатской сессии. Новостной фон способствовал покупкам сырья, в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 17:22
Ожидаем дальнейшего роста цен на нефть в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
Нефть сорта Brent подорожала на 1,8% за неделю, ожидается дальнейший рост цен в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Инвесторов обнадежила благоприятная статистика по импорту нефти в КНР за... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:42
Долгосрочно золото и другие драгметаллы остаются крайне интересными объектами диверсификации портфелей - УК "Альфа-Капитал"
"Резкий рост цен отдельных драгоценных металлов на прошлой неделе не получил продолжения, напротив, по многим из активов этой группы прошла ощутимая коррекция. Это, по всей видимости, было связано с некоторым снижением опасений инвесторов, а также ростом доходностей казначейских облигаций. Тем не... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:35
Рисковые настроения в начале недели поднимаются благодаря умеренно хорошим данным из США и ожиданию деэскалации американо-китайского торгового конфликта в следующем месяце. Евро и "валюты укрытия" слабеют, а рисковые валюты восстанавливаются на надеждах сохранения благоприятной обстановки. Самый... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:06
"В понедельник утром рост нефти продолжился, но после нашего открытия котировки резко ушли вниз, восстановившись к текущему моменту. Сейчас Brent прибавляет 0,3% вблизи уровня $62. Росту нефтяных цен способствует сразу несколько факторов. В пятницу появилась информация о том, что, по сообщению... читать дальше
.09 сентября 2019 года 13:16
События прошедшей недели показали, что аргументы в пользу дополнительной поддержки финансовых рынков и экономики со стороны денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, и доходности по гособлигациям могут быстро восстановиться, как только начнется нормализация этой политики, говорится в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 12:46
"Как и ранее, динамика евро на прошлой неделе была зеркальным отражением динамики доллара, т.е. колебаний спроса на риск на мировых рынках. В начале недели европейская валюта устойчиво торговалась ниже отметки $1,10, но с ростом оптимизма в середине недели возвратилась на уровни августа – в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 11:10
Несмотря на улучшение сентимента, угроза замедления спроса, в том числе из-за торговых войн, продолжает нависать над рынком нефти, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Кроме того, мы постепенно выходим из периода высокого сезона по спросу на топливо в США, что может... читать дальше
.09 сентября 2019 года 10:25
"Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 65,50-66 руб/долл., и при текущем новостном фоне ожидаем увидеть консолидацию в этом диапазоне. Итоги заседания ЦБ РФ мы оцениваем нейтрально для рубля. Ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, и дальнейшие решения по ставке во многом будут... читать дальше
.09 сентября 2019 года 10:10
"Нефть Brent, несмотря на волатильные пятничные торги, сумела удержаться в диапазоне 60-65 долл./барр. при поддержке заметного улучшения настроений на рынках, вызванного надеждами на возобновление переговорного процесса между США и КНР и снижением рисков "жесткого" Brexit, - говорится в... читать дальше
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