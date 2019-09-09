Главное событие этой недели - заседание ЕЦБ - Saxo Bank

Рисковые настроения в начале недели поднимаются благодаря умеренно хорошим данным из США и ожиданию деэскалации американо-китайского торгового конфликта в следующем месяце. Евро и "валюты укрытия" слабеют, а рисковые валюты восстанавливаются на надеждах сохранения благоприятной обстановки. Самый крупный событийный риск этой недели - заседание ЕЦБ, говорится в обзоре Saxo Bank.

Интересы для трейдеров:

- сохраняем длинные позиции по AUD/NZD со "стопами" на 1,0570, цель 1,0950;

- сохраняем "шорты" по EUR/SEK, снизив "стопы" до 10,71, целевая область теперь между 10,50 и 10,60;

- "лонги" по EUR/CHF со "стопами" на 1,0850, цель 1,1000 и выше.

Фоном для заседания ЕЦБ на этой неделе будет вопрос, не переоценил ли рынок масштаб планируемого Драги и компанией пакета смягчающих мер, а также не будет ли новое смягчение пустой тратой сил. Президент Драги, несомненно, "готов выкатить большую регулировочную пушку", но есть заметный шум со стороны "ястребов", не желающих сильно вмешиваться. На предстоящем в этот четверг заседании возможна та или иная смесь снижения ставок (на 10 б.п. с чуть большей вероятностью, чем на 20), система прогрессивных ставок на резервы (необходимая для банков ядра Еврозоны с огромными резервами, по которым платится отрицательный процент), новые дешевые займы для банков (нужные банкам периферии, чтобы справляться с проблемной задолженностью) и скупка активов (вероятно, самый спорный вопрос для управляющего совета ЕЦБ, учитывая доходности облигаций; тем не менее оценки начинаются с 20 млрд евро в месяц и продолжаются значительно выше), отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Чистый эффект этих мер принесет банковской системе некоторое облегчение, что совершенно необходимо для выхода европейского финансового сектора из "штопора" и для избежания серьезного ущерба банкам и механизму передачи кредитов от текущей регуляторной обстановки. Но более эффективным лекарством для экономики (и для евро) были бы координированные усилия правительств ЕС по сочетанию количественного смягчения со значительным фискальным стимулированием и, возможно, с управлением кривой доходности в духе Банка Японии; но этого ожидать пока рано. Что касается евро, единая валюта после всплеска "риск-аппетита" на прошлой неделе довольно слаба относительно рисковых валют, но вернулась к критическому уровню относительно доллара США.

Анализ Брекзита, политических трудностей премьер-министра Бориса Джонсона и восстановления фунта стерлингов не учитывает, что попытки парламента перехватить контроль и предотвратить жесткий выход из ЕС 31 октября (и даже хаос в Консервативной партии) могут в конце концов сыграть на руку Джонсону в случае досрочных выборов, так как опросы предсказывают сильные результаты у консерваторов. Иными словами, вероятность Брекзита без соглашения после нового крайнего срока в январе может быть высока как никогда. Для инвесторов, ищущих позиционирования для ситуации "выход без соглашения или Корбин", сценарии снижения фунта дают сейчас гораздо лучшие уровни цен и ожидаемой волатильности. На этой неделе Джонсон вновь попробует объявить досрочные выборы, хотя возможны и драматические события вокруг законопроекта о продлении крайнего срока.

Китай этой ночью установил уровень "фикс" пары USD/CNY на 11 базисных пунктов ниже, и не будет ничего удивительного, если она будет торговаться ближе к 7,05, чем к 7,15 до празднования Дня образования КНР 1 октября, за которым должно последовать начало переговоров с США.

Пара EUR/USD на этой неделе стоит на перепутье в ожидании смягчающих мер ЕЦБ и выяснения, не переоценил ли их рынок. Откат недавнего пробоя ниже 1,1000 дает "быкам" надежду, но пока недостаточен для разворота тренда. Область 1,1000-1,1050 будет разворотной в связи с заседанием ЕЦБ. Поведение цены в последние месяцы не очень благоприятно для "быков", если не произойдет каких-либо структурных изменений. Пока все попытки ралли со временем затихали, и поддержание длинных позиций требует больших затрат, заключает специалист Saxo Bank.