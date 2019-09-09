Движение рубля в диапазоне 65-66,5 руб./долл. сохранится - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль продолжает укрепляться на фоне общего спада напряженности на глобальных рынках, торгуясь вблизи 65,4 руб./$. В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках. В связи с этим мы ожидаем сохранение движения рубля в диапазоне 65-66,5 руб./долл.", - говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".