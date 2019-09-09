Перспективы гособлигаций развивающихся стран ухудшаются - Julius Baer

События прошедшей недели показали, что аргументы в пользу дополнительной поддержки финансовых рынков и экономики со стороны денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, и доходности по гособлигациям могут быстро восстановиться, как только начнется нормализация этой политики, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха.

"Мы позитивно относимся к риску в условиях финансовой репрессии, - указывает эксперт. - При этом мы пересматриваем оценку долговых бумаг развивающихся стран в местной валюте с "покупать избирательно" до "нейтральной". Инвесторам следует сохранять текущие позиции, поскольку в этом сегменте реальная доходность все еще остается привлекательной. С точки зрения новых вложений, мы рекомендуем подождать более благоприятной конъюнктуры".

Государственные облигации разных стран мира на прошлой неделе продемонстрировали некоторый рост. По мнению Маркуса Алленшпаха, смене тренда на рынке способствовали несколько факторов, включая большой объем эмиссии новых бумаг, который рынку было сложно "переварить", а также важную статистику по сфере услуг американской экономики, которая оказалась лучше ожиданий.

Тем не менее, главным драйвером, по оценкам эксперта Julius Baer, стала риторика представителей центральных банков. Кристин Лагард, кандидат на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), оценила успех денежно-кредитной политики нынешнего главы регулятора Марио Драги. При этом она отметила, что такими мерами нельзя злоупотреблять, попросила власти активизировать меры фискальной политики и четко дала понять, что выступает за монетарное регулирование, которое будет хорошо понятно простым людям. "Последнее, очевидно, является уступкой критикам отрицательных процентных ставок в Германии и Нидерландах, где официальная инфляция значительно превышает ставку по депозитам ЕЦБ. В итоге, доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии поднялась с -0,706% в прошлый вторник накануне выступления Лагард, до -0,57% на следующий день после ее речи. Доходность по 10-летним казначейским бумагам США выросла с 1,45% до 1,6% после публикации индекса PMI в необрабатывающих отраслях от института ISM", - заключает специалист Julius Baer.