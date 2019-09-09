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09 сентября 2019 года 12:32
Citi прекратил анализ Мечела и отозвал оценку и рекомендацию для его ADR
Citi прекратил анализ ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала. Рекомендация и прогнозная стоимость для американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" от экспертов Citi были отозваны. "Мы не будем предоставлять обновления наших предыдущих оценок или рекомендаций для ADR "Мечела". Инвесторы не должны больше полагаться на текущий или предыдущие обзоры в отношении этой компании", - говорится в обзоре. Последняя прогнозная стоимость ADR "Мечела", рассчитанная аналитиками Citi, составляла $2,45 за штуку, рекомендация была "держать". Текущая стоимость ADR "Мечела" составляет около $1,82 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Мечел
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