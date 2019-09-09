Снижение ставки ЦБ РФ может стать последним в текущем году - БКС Глобал Маркетс

"Ослабление монетарной политики ЦБ оправдало ожидания, что объясняет отсутствие реакции на рынке. Мы полагаем, что снижение ставки в пятницу может стать последним в текущем году, даже несмотря на то что, как и ЦБ, ожидаем дальнейшего замедления инфляции", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс.

ЦБ в пятницу, 6 августа, понизил ключевую ставку недельного РЕПО на 25 б.п. - до 7%. Снижение ставки стало третьим в текущем году, ранее ставка была понижена в июне и июле.

В своем комментарии ЦБ отметил, что риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. Так, рост госрасходов во 2П19-начале 2020 г., по мнению ЦБ, будет осуществляться с осторожностью и под контролем. Тем не менее, ЦБ сохранил консервативный прогноз ИПЦ на уровне 4-4,5% г/г в 2019 г. и 4% в 2020 г. Вместе с тем прогноз роста ВВП на 2019 г. был понижен на 0,8-1,3% г/г с 1-1,5% до 1,5-2% г/г на 2020 г. (ранее 1,8-2,3%). Оценка профицита текущего счета на 2019 г. понижена до $83 млрд против $98 млрд.

"Мы были среди тех немногих аналитиков, которые высказывались за сохранение ставки, поскольку в ближайшие месяцы ряд внешних и внутренних инфляционных рисков, как мы полагаем, может ослабить финансовую стабильность России. Действительно, в своем последнем комментарии ЦБ дал более осторожный сигнал в отношении будущих решений, подчеркнув, что они будут приниматься с учетом различных факторов. ЦБ также признал наличие долгосрочных инфляционных рисков в связи с устойчиво высокими инфляционными ожиданиями населения и более активным расходованием средств суверенного фонда. ЦБ считает текущую ставку нейтральной, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Изменение в тоне, как мы полагаем – знак того, что ЦБ готов сделать паузу в снижении, возможно, до начала 2020 г. В текущем году запланировано еще два заседания ЦБ: 25 октября и 13 декабря. Мы ожидаем, что ключевая ставка останется неизменной на уровне 7% до конца года", - заключает аналитик БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.