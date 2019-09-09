.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение ставки ЦБ РФ может стать последним в текущем году - БКС Глобал Маркетс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 сентября 2019 года 12:14
Снижение ставки ЦБ РФ может стать последним в текущем году - БКС Глобал Маркетс
"Ослабление монетарной политики ЦБ оправдало ожидания, что объясняет отсутствие реакции на рынке. Мы полагаем, что снижение ставки в пятницу может стать последним в текущем году, даже несмотря на то что, как и ЦБ, ожидаем дальнейшего замедления инфляции", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. ЦБ в пятницу, 6 августа, понизил ключевую ставку недельного РЕПО на 25 б.п. - до 7%. Снижение ставки стало третьим в текущем году, ранее ставка была понижена в июне и июле. В своем комментарии ЦБ отметил, что риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. Так, рост госрасходов во 2П19-начале 2020 г., по мнению ЦБ, будет осуществляться с осторожностью и под контролем. Тем не менее, ЦБ сохранил консервативный прогноз ИПЦ на уровне 4-4,5% г/г в 2019 г. и 4% в 2020 г. Вместе с тем прогноз роста ВВП на 2019 г. был понижен на 0,8-1,3% г/г с 1-1,5% до 1,5-2% г/г на 2020 г. (ранее 1,8-2,3%). Оценка профицита текущего счета на 2019 г. понижена до $83 млрд против $98 млрд. "Мы были среди тех немногих аналитиков, которые высказывались за сохранение ставки, поскольку в ближайшие месяцы ряд внешних и внутренних инфляционных рисков, как мы полагаем, может ослабить финансовую стабильность России. Действительно, в своем последнем комментарии ЦБ дал более осторожный сигнал в отношении будущих решений, подчеркнув, что они будут приниматься с учетом различных факторов. ЦБ также признал наличие долгосрочных инфляционных рисков в связи с устойчиво высокими инфляционными ожиданиями населения и более активным расходованием средств суверенного фонда. ЦБ считает текущую ставку нейтральной, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Изменение в тоне, как мы полагаем – знак того, что ЦБ готов сделать паузу в снижении, возможно, до начала 2020 г. В текущем году запланировано еще два заседания ЦБ: 25 октября и 13 декабря. Мы ожидаем, что ключевая ставка останется неизменной на уровне 7% до конца года", - заключает аналитик БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.
.
10 сентября 2019 года 09:10
Brent способна достигнуть уровня $64, насыщенный новостной фон этой недели обеспечит высокую волатильность на рынке, сообщается в обзоре ИФК "Солид". Нефть продолжает рост и тестирует уровень 63 доллара за баррель по Brent в ходе азиатской сессии. Новостной фон способствовал покупкам сырья, в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 17:22
Ожидаем дальнейшего роста цен на нефть в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
Нефть сорта Brent подорожала на 1,8% за неделю, ожидается дальнейший рост цен в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Инвесторов обнадежила благоприятная статистика по импорту нефти в КНР за... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:42
Долгосрочно золото и другие драгметаллы остаются крайне интересными объектами диверсификации портфелей - УК "Альфа-Капитал"
"Резкий рост цен отдельных драгоценных металлов на прошлой неделе не получил продолжения, напротив, по многим из активов этой группы прошла ощутимая коррекция. Это, по всей видимости, было связано с некоторым снижением опасений инвесторов, а также ростом доходностей казначейских облигаций. Тем не... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:20
"Цены на нефть продолжают двигаться в "боковике". Новостной фон для нефти остается скорее нейтральным. Спрос и предложение выглядят более или менее сбалансированными: судя по данным по объемам добычи и потребления, серьезных рисков сильного увеличения предложения сейчас не видно. Даже число... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:35
Рисковые настроения в начале недели поднимаются благодаря умеренно хорошим данным из США и ожиданию деэскалации американо-китайского торгового конфликта в следующем месяце. Евро и "валюты укрытия" слабеют, а рисковые валюты восстанавливаются на надеждах сохранения благоприятной обстановки. Самый... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:06
"В понедельник утром рост нефти продолжился, но после нашего открытия котировки резко ушли вниз, восстановившись к текущему моменту. Сейчас Brent прибавляет 0,3% вблизи уровня $62. Росту нефтяных цен способствует сразу несколько факторов. В пятницу появилась информация о том, что, по сообщению... читать дальше
.09 сентября 2019 года 13:16
События прошедшей недели показали, что аргументы в пользу дополнительной поддержки финансовых рынков и экономики со стороны денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, и доходности по гособлигациям могут быстро восстановиться, как только начнется нормализация этой политики, говорится в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 12:46
"Как и ранее, динамика евро на прошлой неделе была зеркальным отражением динамики доллара, т.е. колебаний спроса на риск на мировых рынках. В начале недели европейская валюта устойчиво торговалась ниже отметки $1,10, но с ростом оптимизма в середине недели возвратилась на уровни августа – в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 11:10
Несмотря на улучшение сентимента, угроза замедления спроса, в том числе из-за торговых войн, продолжает нависать над рынком нефти, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Кроме того, мы постепенно выходим из периода высокого сезона по спросу на топливо в США, что может... читать дальше
.09 сентября 2019 года 10:25
"Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 65,50-66 руб/долл., и при текущем новостном фоне ожидаем увидеть консолидацию в этом диапазоне. Итоги заседания ЦБ РФ мы оцениваем нейтрально для рубля. Ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, и дальнейшие решения по ставке во многом будут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.