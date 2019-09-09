Северсталь размещает пятилетний евробонд с начальным ориентиром доходности 3,5% - "Уралсиб"

Сегодня состоится размещение пятилетнего долларового евробонда Северстали (BBB-/Baa2/BBB), и уже был объявлен начальный ориентир доходности – 3,5%,сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В настоящий момент у Северстали в обращении находятся два достаточно коротких выпуска CHMFRU’21 (YTM 2,6%) и CHMFRU’22 (YTM 3%), которые торгуются со спредом к суверенной кривой 50 б.п. и 80 б.п. соответственно. На прошлой неделе эти бумаги, после объявления о размещении нового выпуска, показали отстающую динамику – их доходности снизились на 10–15 б.п., тогда как в среднем по сектору снижение составило 20–30 б.п.

"Северсталь имеет три рейтинга инвестиционного уровня, как и многие другие компании этого сектора, и, на наш взгляд, доходности еврооблигаций Северстали должны быть примерно на одном уровне с бумагами НЛМК и ММК, - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев. - Однако мы считаем возможным, что компания разместит бумаги с небольшой премией (около 15 б.п.) к MAGNRM’24 (YTM 3%) и NLMKRU’24 (YTM 3%), в том числе с учетом того, что дюрация нового выпуска будет немного выше (около 4,7 года). В связи с этим мы ждем, что размещение пройдет с доходностью 3,1–3,2%, что соответствует премии к суверенной кривой около 50 б.п.".