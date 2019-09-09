.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Северсталь размещает пятилетний евробонд с начальным ориентиром доходности 3,5% - "Уралсиб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 сентября 2019 года 11:55
Северсталь размещает пятилетний евробонд с начальным ориентиром доходности 3,5% - "Уралсиб"
Сегодня состоится размещение пятилетнего долларового евробонда Северстали (BBB-/Baa2/BBB), и уже был объявлен начальный ориентир доходности – 3,5%,сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В настоящий момент у Северстали в обращении находятся два достаточно коротких выпуска CHMFRU’21 (YTM 2,6%) и CHMFRU’22 (YTM 3%), которые торгуются со спредом к суверенной кривой 50 б.п. и 80 б.п. соответственно. На прошлой неделе эти бумаги, после объявления о размещении нового выпуска, показали отстающую динамику – их доходности снизились на 10–15 б.п., тогда как в среднем по сектору снижение составило 20–30 б.п. "Северсталь имеет три рейтинга инвестиционного уровня, как и многие другие компании этого сектора, и, на наш взгляд, доходности еврооблигаций Северстали должны быть примерно на одном уровне с бумагами НЛМК и ММК, - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев. - Однако мы считаем возможным, что компания разместит бумаги с небольшой премией (около 15 б.п.) к MAGNRM’24 (YTM 3%) и NLMKRU’24 (YTM 3%), в том числе с учетом того, что дюрация нового выпуска будет немного выше (около 4,7 года). В связи с этим мы ждем, что размещение пройдет с доходностью 3,1–3,2%, что соответствует премии к суверенной кривой около 50 б.п.".
.
Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
.
10 сентября 2019 года 09:10
Brent способна достигнуть уровня $64, насыщенный новостной фон этой недели обеспечит высокую волатильность на рынке, сообщается в обзоре ИФК "Солид". Нефть продолжает рост и тестирует уровень 63 доллара за баррель по Brent в ходе азиатской сессии. Новостной фон способствовал покупкам сырья, в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 17:22
Ожидаем дальнейшего роста цен на нефть в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
Нефть сорта Brent подорожала на 1,8% за неделю, ожидается дальнейший рост цен в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Инвесторов обнадежила благоприятная статистика по импорту нефти в КНР за... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:42
Долгосрочно золото и другие драгметаллы остаются крайне интересными объектами диверсификации портфелей - УК "Альфа-Капитал"
"Резкий рост цен отдельных драгоценных металлов на прошлой неделе не получил продолжения, напротив, по многим из активов этой группы прошла ощутимая коррекция. Это, по всей видимости, было связано с некоторым снижением опасений инвесторов, а также ростом доходностей казначейских облигаций. Тем не... читать дальше
.09 сентября 2019 года 16:20
"Цены на нефть продолжают двигаться в "боковике". Новостной фон для нефти остается скорее нейтральным. Спрос и предложение выглядят более или менее сбалансированными: судя по данным по объемам добычи и потребления, серьезных рисков сильного увеличения предложения сейчас не видно. Даже число... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:35
Рисковые настроения в начале недели поднимаются благодаря умеренно хорошим данным из США и ожиданию деэскалации американо-китайского торгового конфликта в следующем месяце. Евро и "валюты укрытия" слабеют, а рисковые валюты восстанавливаются на надеждах сохранения благоприятной обстановки. Самый... читать дальше
.09 сентября 2019 года 15:06
"В понедельник утром рост нефти продолжился, но после нашего открытия котировки резко ушли вниз, восстановившись к текущему моменту. Сейчас Brent прибавляет 0,3% вблизи уровня $62. Росту нефтяных цен способствует сразу несколько факторов. В пятницу появилась информация о том, что, по сообщению... читать дальше
.09 сентября 2019 года 13:16
События прошедшей недели показали, что аргументы в пользу дополнительной поддержки финансовых рынков и экономики со стороны денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, и доходности по гособлигациям могут быстро восстановиться, как только начнется нормализация этой политики, говорится в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 12:46
"Как и ранее, динамика евро на прошлой неделе была зеркальным отражением динамики доллара, т.е. колебаний спроса на риск на мировых рынках. В начале недели европейская валюта устойчиво торговалась ниже отметки $1,10, но с ростом оптимизма в середине недели возвратилась на уровни августа – в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 11:10
Несмотря на улучшение сентимента, угроза замедления спроса, в том числе из-за торговых войн, продолжает нависать над рынком нефти, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Кроме того, мы постепенно выходим из периода высокого сезона по спросу на топливо в США, что может... читать дальше
.09 сентября 2019 года 10:25
"Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 65,50-66 руб/долл., и при текущем новостном фоне ожидаем увидеть консолидацию в этом диапазоне. Итоги заседания ЦБ РФ мы оцениваем нейтрально для рубля. Ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, и дальнейшие решения по ставке во многом будут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.