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09 сентября 2019 года 09:37
В понедельник ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением 0,2-0,4% - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,4%, в районе 2805-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения. Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов станет динамика нефтяных котировок", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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09 сентября 2019 года 10:10
"Нефть Brent, несмотря на волатильные пятничные торги, сумела удержаться в диапазоне 60-65 долл./барр. при поддержке заметного улучшения настроений на рынках, вызванного надеждами на возобновление переговорного процесса между США и КНР и снижением рисков "жесткого" Brexit, - говорится в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 09:45
Уже в ближайшие дни котировки нефти вполне могут достигнуть отметки 64 доллара за баррель - Алор Брокер
"Нефть поддерживает пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах на 4 штуки. Неделей ранее их число сократилось на 12, а еще раньше - на 16 штук. Сложившийся с начала года устойчивый тренд уменьшения добывающих мощностей не может не привести к уменьшению уровня добычи.... читать дальше
.09 сентября 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.06 сентября 2019 года 18:10
Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики доллара США, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка. Кроме того, будучи формой денег на протяжении тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня доверия рынка к центральным банкам и геополитической... читать дальше
.06 сентября 2019 года 16:37
"В ценах на золото, которые выглядели несколько перегретыми, наступила коррекция, - говорится в обзоре Промсвязьбанка. - Позитив на рынке акций и рост доходности облигаций не позволили ценам преодолеть сопротивление на уровне 1550 долл./унц. На горизонте пары недель цены могут протестировать на... читать дальше
.06 сентября 2019 года 12:15
"Четверг оказался худшим днем для рынка золота и серебра за почти три года из-за фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами. Главным драйвером этого стал сильный позитивный новостной фон: США и Китай объявили о возобновлении внешнеторговых переговоров, а опережающие индикаторы в сфере услуг в... читать дальше
.06 сентября 2019 года 11:24
В ближайший месяц на фоне возврата оптимизма на глобальные площадки цены на нефть могут закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
" В конце недели поддержку ценам на нефть стал оказывать повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, который был вызван сообщениями о том, что в начале октября состоится новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, в четверг Минэнерго США сообщило, что запасы... читать дальше
.06 сентября 2019 года 11:04
"Нефть остается выше 60 долл./барр., поддерживаемая как надеждами на успешные переговоры между США и КНР в октябре, так и данными по запасам от Минэнерго. Вопреки ожиданиям, они оказались неплохими: запасы сырой нефти сократились на 4,8 млн барр., запасы бензинов упали на 2,4 млн барр.,... читать дальше
.06 сентября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо, но преимущественно в позитивную сторону в пятницу. Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.06 сентября 2019 года 09:32
"В четверг Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей, что примерно вдвое больше прогнозов. Откатилась от рекордного уровня и среднесуточная добыча. Рынок отреагировал на данные факты ростом выше 62 долларов за баррель, но под вечер и на рынке нефти прошли... читать дальше
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