В понедельник ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением 0,2-0,4% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,4%, в районе 2805-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения. Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов станет динамика нефтяных котировок", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.