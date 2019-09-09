Ожидаем возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2800-2820 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренной коррекцией на 0,3% по индексу МосБиржи. Итоги пятничного заседания Банка России не принесли больших сюрпризов - ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, дальнейшие решения по ставке во многом будет зависеть от динамики инфляции. Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, в базовом сценарии ожидаем возвращения индекса МосБиржи к максимумам прошлой недели - диапазон 2800-2820 пунктов", - говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.