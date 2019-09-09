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09 сентября 2019 года 09:19
Ожидаем возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2800-2820 пунктов - Промсвязьбанк
"Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренной коррекцией на 0,3% по индексу МосБиржи. Итоги пятничного заседания Банка России не принесли больших сюрпризов - ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, дальнейшие решения по ставке во многом будет зависеть от динамики инфляции. Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, в базовом сценарии ожидаем возвращения индекса МосБиржи к максимумам прошлой недели - диапазон 2800-2820 пунктов", - говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.
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09 сентября 2019 года 10:10
"Нефть Brent, несмотря на волатильные пятничные торги, сумела удержаться в диапазоне 60-65 долл./барр. при поддержке заметного улучшения настроений на рынках, вызванного надеждами на возобновление переговорного процесса между США и КНР и снижением рисков "жесткого" Brexit, - говорится в... читать дальше
.09 сентября 2019 года 09:45
Уже в ближайшие дни котировки нефти вполне могут достигнуть отметки 64 доллара за баррель - Алор Брокер
"Нефть поддерживает пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах на 4 штуки. Неделей ранее их число сократилось на 12, а еще раньше - на 16 штук. Сложившийся с начала года устойчивый тренд уменьшения добывающих мощностей не может не привести к уменьшению уровня добычи.... читать дальше
.09 сентября 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.06 сентября 2019 года 18:10
Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики доллара США, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка. Кроме того, будучи формой денег на протяжении тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня доверия рынка к центральным банкам и геополитической... читать дальше
.06 сентября 2019 года 16:37
"В ценах на золото, которые выглядели несколько перегретыми, наступила коррекция, - говорится в обзоре Промсвязьбанка. - Позитив на рынке акций и рост доходности облигаций не позволили ценам преодолеть сопротивление на уровне 1550 долл./унц. На горизонте пары недель цены могут протестировать на... читать дальше
.06 сентября 2019 года 12:15
"Четверг оказался худшим днем для рынка золота и серебра за почти три года из-за фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами. Главным драйвером этого стал сильный позитивный новостной фон: США и Китай объявили о возобновлении внешнеторговых переговоров, а опережающие индикаторы в сфере услуг в... читать дальше
.06 сентября 2019 года 11:24
В ближайший месяц на фоне возврата оптимизма на глобальные площадки цены на нефть могут закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
" В конце недели поддержку ценам на нефть стал оказывать повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, который был вызван сообщениями о том, что в начале октября состоится новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, в четверг Минэнерго США сообщило, что запасы... читать дальше
.06 сентября 2019 года 11:04
"Нефть остается выше 60 долл./барр., поддерживаемая как надеждами на успешные переговоры между США и КНР в октябре, так и данными по запасам от Минэнерго. Вопреки ожиданиям, они оказались неплохими: запасы сырой нефти сократились на 4,8 млн барр., запасы бензинов упали на 2,4 млн барр.,... читать дальше
.06 сентября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо, но преимущественно в позитивную сторону в пятницу. Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.06 сентября 2019 года 09:32
"В четверг Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей, что примерно вдвое больше прогнозов. Откатилась от рекордного уровня и среднесуточная добыча. Рынок отреагировал на данные факты ростом выше 62 долларов за баррель, но под вечер и на рынке нефти прошли... читать дальше
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