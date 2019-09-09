"Ренессанс Капитал" начал анализ HeadHunter c рекомендацией "покупать" для его ADS

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ HeadHunter, сообщается в обзоре аналитиков ИК Кирилла Панарина и Дэвида Фергусона.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $21,28 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,59 за штуку.