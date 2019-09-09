"Ренессанс Капитал" начал анализ ТМК с рекомендацией "покупать" для ее GDR

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), сообщается в обзоре аналитиков ИК Сергея Бейдена и Михаила Арбузова.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная аналитиками, составляет $5,3 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $5,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,33 за штуку.