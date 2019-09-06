Фондовые рынки сохранят краткосрочный импульс к росту - ИК "Велес Капитал"

" Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. - Рублевый индекс отступил от сопротивления 2820 пунктов, а долларовый индикатор находился у сопротивления 1340 пунктов. Индекс РТС на этой неделе также закрепился выше средней полосы Боллинджера недельного графика (1300 пунктов), что открывает перед ним дорогу к движению в район максимумов текущего года (1413 пунктов). Индикатор Мосбиржи в краткосрочной перспективе выглядит перекупленным. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2780-2820 пунктов. На мировых фондовых площадках настроения в конце недели оставались умеренно позитивными. Импульс к росту несколько ослаб, но американский и российский рынок обладают потенциалом повышения к годовым максимумам, на пути к которым могут переходить в стадию коррекции. На следующей неделе одним из основных событий станет заседание ЕЦБ. Кроме того, ОПЕК предоставит ежемесячные данные о добыче. При прочих равных российские и американские рынки должны сохранить краткосрочную склонность к росту".