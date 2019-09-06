Золото - защитная инвестиция на все времена - Альфа-банк

Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики доллара США, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка. Кроме того, будучи формой денег на протяжении тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня доверия рынка к центральным банкам и геополитической стабильности.

Цены на золото торговались в боковом тренде в узком диапазоне примерно $1 280-$1 320 до конца мая прежде чем в начале июня превысили $1 500/унцию, констатируют аналитики банка.

"Усиление геополитической напряженности происходит одновременно по многочисленным векторам, включая американо-китайскую торговую войну и протестное движение в Гонконге. Далека от позитивной и макроэкономическая ситуация, в том числе индексы PMI по странам и статистика по грузоперевозкам и мировой торговле в целом. При этом, рынок по-прежнему доверяет центробанкам. Однако, если золото получит поддержку в результате бегства институциональных инвесторов в качественные активы, ликвидность рынка золота может оказаться недостаточной. Совокупные золотые активы, в том числе его физические объемы, монеты, биржевые фонды и деривативы на золото оцениваются в $7-8 трлн против торгуемых финансовых активов в $180-200 трлн", - заключают эксперты "Альфа-банка".