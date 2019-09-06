Цены на золото на ближайший месяц сохранят диапазон 1500-1550 долл./унц. - Промсвязьбанк

"В ценах на золото, которые выглядели несколько перегретыми, наступила коррекция, - говорится в обзоре Промсвязьбанка. - Позитив на рынке акций и рост доходности облигаций не позволили ценам преодолеть сопротивление на уровне 1550 долл./унц. На горизонте пары недель цены могут протестировать на прочность район 1490-1500 долл. /унция, в случае пробоя которого не исключено углубление коррекционного движения. Определяющим фактором выступят заседания ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (17-18 сентября). Снижение ставок может привести к росту инфляционных ожиданий на фоне чего, реальные процентные ставки в США вернутся на положительную территорию, что негативно для золота. Настроения инвесторов сместились в сторону позитива, который, впрочем, может быть непродолжительным, поскольку угроза замедления мировой экономики и падения деловой активности остаются на поверхности. На ближайший месяц сохраняем диапазон 1500-1550 долл./унц.".