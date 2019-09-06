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06 сентября 2019 года 17:40
Отечественная валюта усилила свои позиции после решения ЦБ РФ по ставке - "Открытие Брокер"
Отечественная валюта усилила свои позиции после того, как ЦБ РФ принял решение по ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил всего 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,07%, недельная до 7,17%, а месячная до 7,29%. По итогам августа инфляция в РФ замедлилась до 4,3%, что, по мнению эксперта, и стало главным фактором снижения ставки ЦБ РФ. Тем не менее, в заявлении регулятора отмечается, что "инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне". Отмечается то, что риски ускорения инфляции до конца года сбалансированы, а вот рост российской экономики складывается ниже ожиданий, да и мировая экономика рискует замедлиться. Регулятор снизил прогноз по инфляции на конец года до 4,0%-4,5% с прежних 4,2%-4,7%. Стоит также отметить важность появления факторов внешнего влияния и динамики развития экономики для принятия решения по ставке: "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". "В этой связи стоит упомянуть снижение прогноза роста ВВП до 0,8%-1,3% в текущем году с прежних 1,0%-1,5%. ЦБ отмечает, что стагнация реальных располагаемых доходов населения приводит к снижению темпов роста торгового оборота, что оказывает давление на цены. Низкая официальная безработица пока не оказывает избыточного инфляционного давления. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ставки, состоится 25 октября, но в заявлении уже нет достаточно твёрдых указаний на то, что ставка будет снижаться", - заключает Андрей Кочетков.
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