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06 сентября 2019 года 17:14
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций Энел Россия до "покупать" в связи с падением котировок
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "держать" до "покупать" после падения котировок акций компании, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 1,15 рубля за штуку. "С учетом задержки передачи права собственности на проданную Рефтинскую угольную станцию, она может остаться на балансе до конца года, что вкупе с ростом цен на электричество должно обеспечить дивидендную доходность за 2019 год на уровне 18% против 7% в среднем на российском рынке. При этом доходность даже с учетом выбытия платежей по ДПМ-контрактам в 2021 году и без специальных дивидендов должна в среднем составить 10% за 2019-2021 годы, что сопоставимо с одной из лучших доходностей генераторов у "Юнипро" (MOEX: UPRO). В дальнейшем финансовые показатели и дивиденды "Энел Россия" должны быть поддержаны ветровыми парками, что могло бы также улучшить привлекательность для фондов с фокусом на ESG. Кроме этого, по нашим оценкам, хотя компании из причитающихся за Рефтинскую ГРЭС 22 млрд рублей (с учетом запасов угля) и понадобится половина на модернизацию (2022-2025 годы) и новый ветровой парк в Ставрополе, средства будут нужны по большей части не раньше 2022-2023 годов. Это должно способствовать менее резкому росту долговой нагрузки в 2021 году, хотя последняя и должна ограничить выплату специального дивиденда", - пишет аналитик. По его мнению, маленький специальный дивиденд за Рефтинскую станцию (дивидендная доходность 6-12%),тем не менее, возможен. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,11 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,93 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
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