Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку - БКС

Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку, говорится в комментарии начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина. По мнению эксперта, в пользу принятия такого решения говорили следующие факторы: Во-первых, это продолжающееся снижение инфляции, которая к концу года может опуститься ближе к 3,9-4% г/г. Во-вторых, сейчас наблюдается общая тенденция смягчения политики всеми другими ключевыми мировыми ЦБ. В-третьих, Банк России своими действиями должен поддержать темпы экономического роста, которые в последние месяцы не радуют.

"Если отталкиваться от академичного подхода, то снижение ставки в теории негативно для курса национальной валюты, - комментирует новость Василий Карпунин. - Однако в случае с курсом рубля это событие было заранее заложено в котировки. Так что реакция USD/RUB может быть преимущественно нейтральной. Учитывая смягчение денежно-кредитной политики другими ключевыми мировыми центробанками (ФРС, ЕЦБ), дифференциал в ставках между рублем и долларом останется на высоком уровне. Кроме того, реальная процентная ставка (безрисковая доходность ОФЗ за минусом инфляции) по-прежнему остается очень значительной, что не допустит массовое бегство из рубля и ОФЗ нерезидентов".

В данный момент мы продолжаем находиться в цикле снижения процентных ставок, полагает аналитик "БКС Брокер". По его мнению, по мере реализации ожидаемого сценария со снижением инфляции ниже 4% в 2020 г. ЦБ имеет возможность продолжить опускать ставку в течение ближайших 3-4 кварталов. При этом ставки по вкладам и кредитам при таком раскладе также неизбежно будут снижаться. В таких условиях привлекательными для инвесторов становятся длинные рублевые облигации или же акции с высокой дивидендной доходностью. В данный момент гособлигации (ОФЗ) уже частично заложили в цену снижение ставок, однако в это же время мы наблюдаем отставание в корпоративных бондах. В связи с этим у среднесрочных и длинных выпусков облигаций российский компаний (от 3х лет) на горизонте 12 мес. есть пространство для опережающего роста.

"На следующем заседании ЦБ 25 октября может взять паузу, - прогнозирует Василий Карпунин. - Но в декабре вопрос о снижении ставки вновь может стать актуальным. Особенно с учетом того, что ЦБ подтверждает тот факт, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России".