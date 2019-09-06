Sova Capital начала анализ Энел Россия с рекомендацией "держать" для акций компании

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Энел Россия" (MOEX: ENRU), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1,05 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены бумаг "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,11 рубля, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость бумаг составляет порядка 0,93 рубля за штуку.