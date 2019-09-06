Американский рынок труда находится в хорошей форме - Julius Baer

Американский рынок труда демонстрирует довольно хорошее состояние, но прогнозы по нему в последнее время ухудшаются, сообщается в комментарии главного валютног стратега Julius Baer Дэвида Коля. Шансы на то, что отчет Статистического управления Министерства труда США не продемонстрирует ухудшение показателей, довольно высоки, полагает эксперт.

В четверг агентство ADP опубликовало исследование, которое показало прирост новых рабочих мест в США на уровне 195 тыс., что превзошло ожидания аналитиков и теперь делает прогноз изменения занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики в объеме 16 тыс. рабочих мест слишком консервативным. При этом сильная волатильность показателя и значительные пересмотры данных за прошлые периоды, по мнению специалиста Julius Baer, могут привести рынки к разочарованию.

"В то же время компонент занятости в индексе PMI в промышленности и сфере услуг от института ISM в этом месяце показал снижение, что ухудшает прогноз по индикатору на ближайшие месяцы. Если сегодняшний отчет по рынку труда окажется слабым, обсуждения необходимости более активного снижения ключевой ставки ФРС США на заседании 17-18 сентября станут более активными. Мы по-прежнему ожидаем, что регулятор сократит стоимость заимствования на 50 б.п., что превосходит рыночные прогнозы и должно предотвратить снижение фазы делового цикла", - заключает Дэвид Коль.