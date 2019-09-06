Не исключаем еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года - БКС

ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил уровень ключевой ставки на 25 б.п. до 7%. Очевидно, регулятор принял во внимание тот факт, что текущая инфляционная конъюнктура, которая характеризуется дефляцией по итогам лета, указывает на то, что годовые темпы роста потребительских цен в конце этого года могут опуститься ниже таргета ЦБ в 4%. Вероятно, именно этот фактор сыграл главную роль в принятии решения регулятора в отношении снижения ключевой ставки, отмечается в комментарии "БКС Премьер".

У ЦБ остается место для еще одного маневра снижения ключевой ставки до конца года до уровня 6,75%. В пятницу регулятор подал осторожный сигнал о наличии готовности к действиям в отношении еще одного снижения ставки. Воспользуется ли регулятор данной возможностью более агрессивного смягчения монетарных условий, будет зависеть от того, как разрешится вопрос о возвращении части средств из ФНБ в экономику, а также в каком состоянии будут пребывать рыночные настроения в третьем-четвертом квартале этого года. Наблюдаемый оптимизм инвесторов в последнее время может оказаться весьма кратковременным явлением, пока что в "БКС Премьер" не видят существенных предпосылок для реального улучшения отношений США и Китая. На этом фоне действий мировых ЦБ по смягчению своих политик может оказаться недостаточно для формирования стабильной поддержки рыночного роста. Таким образом, любое возвращение США и Китая к конфронтации в торговой плоскости может приводить к новым вспышкам "иррационального пессимизма" в конъюнктуре рыночных настроений и, следовательно, приводить к фронтальным распродажам риска на рынках.

Тем не менее, если говорить о рублёвых активах, прежде всего, о суверенном долге, то, на взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, они остаются привлекательными для нерезидентов и снижение ставки до 7% не должно оказать заметного давления на спрос на данные активы со стороны иностранных игроков. Таким образом, маневр по снижению ключевой ставки не станет основным драйвером для движения курса рубля в краткосрочной перспективе.

"В настоящий момент в нашем базовом сценарии мы ожидаем, что рубль завершит год вблизи отметок 67,5 (плюс/минус 1 рубль). Если рассматривать сценарий более активного снижения ключевой ставки ЦБ, например, до 6-6,5% уже в этом году (маловероятно), то мы можем увидеть определенный отток средств нерезидентов, что ослабит рублевую валюту до уровней вблизи 70. Аналогичное девальвационное воздействие на курс рубля может оказать глобальное давление на рисковые активы в случае более масштабной эскалации торгового конфликта и соответствующего более явного замедления мировой экономики. Также заметим, что ослабление курса рубля до уровней 75 рублей за доллар видится нам маловероятным в этом году, а движение курса рубля к отметкам 90-100 рублей за доллар почти невозможным", - заключает специалист "БКС Премьер".