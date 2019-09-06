Вложения в акции "РусГидро" перспективны - ГК "ФИНАМ"

"Мы повышаем рекомендацию по акциям "РусГидро" с "держать" до "покупать" и целевую цену до 70 копеек с расчетом на улучшение показателей прибыли и дивидендов со следующего года. На днях стало известно об улучшении условий форвардного контракта с ВТБ, процентная ставка теперь будет ниже. Ожидается улучшение прибыли, денежного потока и дивидендов с 2020 года. По нашим оценкам, выплаты компании по итогам 2020 года окажутся рекордными – 5,3 копейки на акцию. Текущая капитализация не учитывает эти факторы. Мы считаем вложения в акции перспективными", - говорится в комментарии ведущего аналитика отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Наталии Малых.

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Компании упоминаемые в новости: РусГидро