Фундаментальные факторы для золота и серебра остаются благоприятными - Julius Baer

"Четверг оказался худшим днем для рынка золота и серебра за почти три года из-за фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами. Главным драйвером этого стал сильный позитивный новостной фон: США и Китай объявили о возобновлении внешнеторговых переговоров, а опережающие индикаторы в сфере услуг в обеих странах улучшились. На этом фоне рисковые активы выросли, активы "тихой гавани" подешевели. Котировки золота упали на 2,2%, серебра - на 4,8%. Учитывая недавнее ралли в секторе и сильные "бычьи" настроения спекулятивных игроков на фьючерсном рынке, мы считаем, что вчерашняя распродажа была главным образом следствием фиксации прибыли, а не изменением фундаментальных факторов. Последние остаются довольно благоприятными для драгоценных металлов: неустойчивая динамика мировой экономики и вероятная новая эскалация во внешнеторговых отношениях Вашингтона и Пекина поддерживают спрос на безопасные активы. Еще один позитивный фактор для золота - перспектива снижения процентных ставок в США", - комментирует ситуацию руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.