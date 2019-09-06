ИСПРАВЛЕНО: Ждем колебаний курса рубля в диапазоне 65,75-66,25/USD - РФПИ

(в абзаце исправлен день недели: не четверг, а пятница)

"Ожидаемое нами снижение ставки ЦБ на 25 б.п. с сохранением относительно мягкой риторики о перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики для рубля должно быть нейтрально, поскольку само снижение ставок будет поддерживать спрос на ОФЗ от нерезидентов, а сохранение реальной ставки в положительной области будет и далее обеспечивать рублю поддержку через эффекты "carry". К концу же дня возможен рост волатильности, если данные из США и комментарии главы ФРС будут заметно отличаться от текущего консенсуса на рынке. В целом в пятницу ждем колебаний курса рубля в диапазоне 65,75-66,25/USD, сохраняя позитивный среднесрочный прогноз", - говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.