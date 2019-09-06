В ближайший месяц на фоне возврата оптимизма на глобальные площадки цены на нефть могут закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"

" В конце недели поддержку ценам на нефть стал оказывать повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, который был вызван сообщениями о том, что в начале октября состоится новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, в четверг Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились почти на 5 mb, что оказалось вдвое большим снижением, чем ожидали аналитики. Таким образом, отраслевая статистика также позволяет нефтяным котировкам завершить неделю на более комфортных уровнях. Наконец, после того как США ввели новые санкции против Ирана, иранская сторона заявила о начале реализации третьего этапа в рамках сокращения обязательств по ядерной сделке. В результате положительно на котировки влияет и локальный фактор, связанный с геополитикой на Ближнем Востоке. На наш взгляд, в ближайший месяц на фоне возврата оптимизма на глобальные площадки цены на нефть могут закрепиться выше $60/bbl", - говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".