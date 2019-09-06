Ждем, что нефть вернется обратно в 58-60 долл./барр. на следующей неделе - Промсвязьбанк

"Нефть остается выше 60 долл./барр., поддерживаемая как надеждами на успешные переговоры между США и КНР в октябре, так и данными по запасам от Минэнерго. Вопреки ожиданиям, они оказались неплохими: запасы сырой нефти сократились на 4,8 млн барр., запасы бензинов упали на 2,4 млн барр., дистиллятов - на 2,5 млн барр. Чистый импорт вырос до 6,9 млн барр. /день, добыча опустилась до 12.4 млн барр. /день. Загрузка НПЗ незначительно снизилась до 94,8%. Мы, впрочем, остаёмся скептически настроенными относительно торговых переговоров в октябре и не верим в позитивный исход противостояния КНР и США. Поэтому ждем, что нефть вернется обратно в 58-60 долл./барр. на следующей неделе", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.