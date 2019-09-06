В фондах, ориентированных на российские акции, зафиксирован первый приток средств за два месяца - "БКС Глобал Маркетс"

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Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 29 августа по 4 сентября 2019 года составил $50 млн против $70 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, сообщается в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Между тем, как следует из отчета, были зафиксированы первые за последние два месяца притоки в фонды, инвестирующие только в акции РФ, в размере $10 млн.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $70 млн против $110 млн оттока неделей ранее.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был отмечен приток капитала - $20 млн против притока $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксированы нулевые чистые потоки.

Как отмечает Смольянинов, инвесторы продолжают оценивать акции EM как рискованное вложение. "Инвесторы по-прежнему считают акции развивающихся рынков (EM) более рискованным классом активов в свете опасений по поводу перспектив глобальной экономики. Мы считаем, что акции фундаментально более привлекательны, чем облигации, учитывая текущие доходности инструментов долгового рынка", - пишет эксперт.

В то же время в отличие от фондов акций, фонды облигаций GEM получают притоки вторую неделю подряд, что способствует росту цен облигаций EM до новых максимумов, говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс".