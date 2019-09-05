Индекс МосБиржи пытается закрепиться над отметкой 2780 п. - Промсвязьбанк

В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, однако, несмотря на сильный внешний позитив, полноценной восходящей динамики не получилось, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,5%, поднявшись в район 62 долларов за баррель.

Также поддержку "быкам", по мнению эксперта, оказывала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно. Несмотря на это, к 18:10 мск индекс МосБиржи прибавил лишь 0,2%, поднявшись в район 2800 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ИнтерРАО и Системы, рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, упавшие на 4,9% и 5,2% соответственно. Компанию им составили Полюс (-2,4%) и ВТБ (-1,6%).

"Отметим, что после роста в начале дня, во второй половине торгов по рынку прошла волна продаж, что привело к компенсации большей части роста. Частично продажам могло поспособствовать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. При этом, после преодоления днем ранее сопротивления на уровне 2780 пунктов, индекс МосБиржи пытается закрепиться над этой отметкой, что переводит ее в разряд поддержек. "Быки" пытаются создать плацдарм, который позволит им продолжить восходящую динамику и предпринять попытку обновить исторические максимумы", - заключает Богдан Зварич.