Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией "выше рынка" для бумаг компаний

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Альфа-банк начал анализ золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова, Радмира Фаттахова и Юлии Толстых.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" и акций Polymetal (MOEX: POLY) была дана рекомендация "выше рынка". Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс - 66,5 (текущая цена - 57,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 14,3 (текущая цена - 12,1), рекомендация - покупать.