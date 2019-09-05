Розничные инвесторы смогли получить максимальную прибыль, выбрав идеальное время для покупки бумаг - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 4 сентября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что розничные инвесторы выбрали идеальное время для наращивания "лонгов" (2 августа с пиком 19 августа), что помогло им обеспечить максимальную прибыль. "По всей видимости, розничные инвесторы не готовы наращивать "лонги" при индексе РТС выше уровня 1300 пунктов, что является серединой нашего целевого диапазона по индексу для рекомендации "держать". Примечательно, что "лонги" начали увеличиваться именно в тот момент, когда РТС пробил вниз уровень 1300 пунктов (2 августа), и темпы прироста достигли пика 19 августа, когда РТС начал повышаться с локального минимума 1240 пунктов - удивительный тайминг и пока крайне прибыльная стратегия", - следует из отчета.

Чистые институциональные потоки были положительными, и объем покупок в 1,5 раза превзошел продажи в денежном выражении: "Вдруг не осталось ни одной категории инвесторов, которые были бы чистыми продавцами, и в результате рынок продолжает расти", пишут аналитики.

Кроме того, они отмечают, что падающие доходности бондов делают оценки акций более привлекательными в глазах инвесторов.

Как сообщается в материалах "БКС Глобал Маркетс", на прошедшей неделе были зафиксированы первые за семь недель небольшие притоки в акции РФ. "В то время как из GEM ETF продолжаются небольшие оттоки, первые существенные притоки в Russia-dedicated ETF с февраля полностью компенсируют негатив. В результате чистые притоки в российские акции составили по итогам недели $7 млн. Хотя объем невелик, консолидированные потоки стали положительными после 6 недель оттоков (с середины июля совокупные оттоки достигли $480 млн)", - говорится в обзоре.