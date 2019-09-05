Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией "выше рынка" для бумаг компаний

Альфа-банк начал анализ золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова, Радмира Фаттахова и Юлии Толстых.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" и акций Polymetal (MOEX: POLY) была дана рекомендация "выше рынка". Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.